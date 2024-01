Alan Wake 2, è valsa la pena attendere 13 anni: Illkka Villi a ruota libera sul gioco

Dopo aver scoperto i segreti di grafica e comparto artistico di Alan Wake 2, Remedy Entertainment ha condiviso una lunga intervista durante la quale Illkka Villi - l'attore che interpreta il tormentato scrittore nella serie - ha discusso liberamente del titolo candidato al Game of the Year a fine 2023.

Nel corso di una lunga chiacchierata con lo YouTuber GamingMadness, l'attore finlandese ha affrontato una lunga serie di argomenti riguardanti Alan Wake 2, dalla tormentata realizzazione del progetto fino ad arrivare alla teatrale performance che insieme a Sam Lake ha tenuto ai The Game Awards 2023.

Villi ha rivelato che originariamente il progetto avrebbe dovuto includere meno sequenze in live action rispetto alla versione finale del gioco, che così si è concettualmente avvicinata a quanto fatto da Remedy con Quantum Break. L'attore ha anche parlato dell'ormai consolidato rapporto che ha stretto con Sam Lake e Remedy Entertainment, ed ha ammesso di ritenere che ne sia valsa la pena attendere addirittura 13 anni per l'arrivo di Alan Wake 2. Sebben non sia stato semplice per i fan, infatti, bisognava attendere che ci fossero i giusti presupposti per dare forma ad un titolo tanto importante per la software house finlandese.

Se foste curiosi di saperne di più sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Alan Wake 2 per ulteriori approfondimenti.