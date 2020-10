Alan Wake 2 verrà svelato presto? Nuovi indizi dagli Old Gods of Asgard

Dopo la scoperta dei teaser su Alan Wake 2 in Control AWE, gli appassionati della celebre avventura horror di Remedy scoprono che i profili social degli Old Gods of Asgard, la rock band fittizia citata nel primo capitolo della serie, hanno ricevuto di recente un aggiornamento dopo ben 10 anni.

L'8 ottobre scorso, i curatori del profilo Facebook degli Old Gods of Asgard hanno aggiornato il portale social della rock band citata in Alan Wake per segnalare il cambio dell'immagine di copertina ai circa 2700 appassionati che continuano imperterriti a seguire il canale.

L'ultima modifica al portale Facebook degli Old Gods of Asgard è avvenuta nel 2010, di conseguenza la notizia ha destato particolare clamore tra gli irriducibili follower che, scherzando sull'accaduto, chiedono se questa inattesa attività social possa fare da preludio a un concerto fittizio della band nell'inquietante cittadina di Bright Falls e, più concretamente, all'annuncio ufficiale di Alan Wake 2.

Mentre aspettiamo di scoprire quali sorprese ci riserveranno gli sviluppatori finlandesi, vi ricordiamo che nel luglio dello scorso anno lo scrittore Sam Lake svelò degli importanti retroscena sullo sviluppo del sequel della sua avventura thrilling, con la creazione di diversi prototipi e di vari concept di Alan Wake 2 che non hanno funzionato.