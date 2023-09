Alan Wake 2: nuovo video gameplay mescola enigmi, esplorazione e battaglie

In un nuovo video di IGN dedicato ad Alan Wake 2 possiamo scorgere alcune nuove sessioni di gameplay, abbondantemente commentate dalla testata. In particolare, il giornalista ha provato il terzo capitolo nella trama del gioco, denominato "Local Girl".

IGN racconta di come nell'ultima opera di Remedy (ad Alan Wake 2 hanno lavorato circa 130 persone) siano stati inseriti elementi che delizieranno i fan di Alan Wake, come la presenza di manoscritti, thermos blu, generatori di corrente e l'immancabile torcia come fida alleata in combattimento.

Il filmato mette anche l'accento sull'intreccio fra Nightmare Horror a Detective Thriller come primo vero cambiamento apportato dagli autori in questo sequel, le cui tinte abbracciano abbondantemente l'impronta survival horror.

Dopo il recente video gameplay di Alan Wake 2 con Saga Anderson, la troviamo nuovamente anche nelle riprese di IGN, ancora intenta a risolvere enigmi ed esplorare avanti e indietro lo scenario in un'accurata rivisitazione degli elementi di gameplay del predecessore, "in meglio", stando a quanto dichiarato da chi l'ha provato.

Nel capitolo di riferimento, il giocatore può esplorare un'area che funziona come open-hub: potremo chiacchierare con la gente del posto, che per qualche motivo ci conosce nonostante sia la nostra prima visita, raccogliere indizi e visitare i locali.

Il video, infine, si focalizza anche su alcune sequenze di combattimento, che si ridimensionano in termine di ondate da respingere, ma vedono in compenso avversari ben più coriacei da sconfiggere, vuoi con le armi, vuoi con l'astuzia.