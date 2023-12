Alan Wake 2: il video ringraziamento di Remedy alla community per un 2023 straordinario

Dopo la clip sulle sfide del New Game Plus di Alan Wake raccontate da Sam Lake, arriva il video ringraziamento di Remedy alla community per il supporto garantito nel corso dello sviluppo del survival horror.

Il filmato propostoci dalla casa di sviluppo finlandese ripercorre idealmente l'eccezionale 2023 di Remedy con i ringraziamenti che le figure chiave del team al seguito di Sam Lake rivolge ai fan vecchi e nuovi della serie di Alan Wake.

"Mentre ci accingiamo a concludere questo anno incredibile, siamo pieni di gratitudine per tutti voi e per il costante supporto", è il messaggio con cui Remedy accompagna gli interventi dei designer, degli autori, dei programmatori e degli addetti al comparto grafico e alla realizzazione di animazioni e scene mocap, ciascuno dei quali manifesta tutta la propria emozione per l'impegno profuso nel lungo e faticoso percorso di sviluppo di Alan Wake 2.

Prima di lasciarvi al nuovo filmato propostoci da Remedy Entertainment per augurare buone feste e ringraziare la community per il supporto offerto nel corso di quest'anno che sta per volgere al termine, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovate la nostra recensione di Alan Wake 2, un horror senza freni e originale da far paura.