Alan Wake 2, nuovo video! Sam Lake descrive il personaggio di Saga Anderson

Nemmeno il tempo di riprenderci dal terrorizzante trailer di Alan Wake 2 dal PlayStation Showcase che Remedy, a sorpresa, pubblica un video 'dietro le quinte' che fornisce dei dettagli inediti sul personaggio di Saga Anderson, la co-protagonista del nuovo survival horror firmato da Sam Lake.

A farci da Cicerone tra i segreti del prossimo thriller interattivo di Remedy è proprio Sam Lake, con degli approfondimenti sulle sessioni di motion capture e sullo studio condotto dall'attrice e doppiatrice di Saga Anderson, Melanie Liburd, per interpretare la co-protagonista di Alan Wake 2.

Saga Anderson è un'esperienza agente dell'FBI con la reputazione di risolvere casi impossibili: una volta giunta nella piccola comunità di Bright Falls nel nord-ovest degli Stati Uniti, l'agente Anderson dovrà fare appello a tutta la sua esperienza per indagare una serie di efferati omicidi rituali. Il caso di Anderson si trasformerà però in un vero e proprio incubo a occhi aperti quando scoprirà che le pagine di una storia dell'orrore inizieranno a sovrapporsi alla realtà che la circonda, intrecciando delle disturbanti connessioni con uno scrittore scomparso in zona più di dieci anni prima, il celebre Alan Wake.

Il lancio della nuova avventura survival horror di Remedy è previsto per il 17 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Maggiori dettagli sul gameplay Alan Wake 2 verrano svelati durante il Summer Game Fest 2023, nello showcase approntato da Geoff Keighley per la sera di giovedì 8 giugno.