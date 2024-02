Alan Wake 2: il video di San Valentino ripercorre lo sviluppo del survival horror

Se Square Enix celebra San Valentino con delle cartoline romantiche di Final Fantasy 7 Rebirth, Remedy preferisce festeggiare il giorno degli innamorati pubblicando un video approfondimento che ripercorre le tappe più importanti dello sviluppo di Alan Wake 2.

Dalle clip tratte dal concept originario alle intense sessioni di motion capture realizzate per rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco restituitaci dall'odissea horror di Sam Lake, i ragazzi di Remedy riavvolgono idealmente il nastro dei ricordi per condurci in questo viaggio interattivo tra i segreti mai svelati del percorso di sviluppo intrapreso per dare forma ad Alan Wake 2.

Nel nuovo video datoci in pasto dalla software house finlandese assume quindi i contorni di una 'lettera d'amore' rivolta a tutti i fan del titolo, all'interno del quale trovano spazio anche le sequenze più esilaranti delle interpretazioni dei protagonisti oltre a numerosi retroscena sugli elementi ludici, narrativi e contenutistici che caratterizzano l'avventura survival horror vissuta dallo scrittore maledetto e dall'agente Saga Anderson.

Prima di lasciarvi al nuovo filmato condiviso dal team al seguito di Sam Lake (lo trovate aprendo il link in calce alla notizia), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro approfondimento sulla Bozza Finale di Alan Wake 2 che fa esplodere l'universo Remedy.