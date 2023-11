Alan Wake 2: il video ufficiale a passo di danza sulle note degli Old Gods of Asgard

Con il benestare di Remedy, il gruppo Old Gods of Asgard ha dedicato un video di oltre 9 minuti alla storia di Alan Wake 2, narrandola completamente in chiave musicale nel brano intitolato Herald of Darkness. Il risultato è esilarante e sta riscuotendo molto successo nel web. Attenzione, però: il filmato abbonda di spoiler.

Il video ricrea alcuni dei momenti topici del gioco con un impegno notevole e grandiose performance da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il segmento in stile musical è sfizioso e ci fa riscoprire le doti da ballerino del protagonista.

Alan Wake 2 è uscito il 27 ottobre 2023 su PC (via Epic Games Store), Xbox Series X/S e PlayStation 5, pur se soltanto in formato digitale (il gioco non è disponibile su disco per una precisa scelta del publisher).

L'avventura di Alan Wake 2, che migliora ulteriormente il gameplay del predecessore, continua ad aggiornarsi con patch migliorative, tra cui risulta esserci l'update 1.0.10, che introduce più di 100 miglioramenti sotto vari aspetti.

Il gioco intreccia due avvincenti protagonisti in una narrazione unica e multidimensionale che si dimostra peculiare e molto avvincente. Per ulteriori approfondimenti su questo capitolo in stile horror psicologico targato Remedy, vi rimandiamo alla nostra recensione di Alan Wake 2.