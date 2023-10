Alan Wake 2: in video la versione integrale in italiano del brutale film maledetto

All'interno del nuovo Alan Wake 2 è possibile osservare una serie di filmati che, messi insieme, vanno a comporre un terrificante cortometraggio con attori in carne ed ossa.

Per quanto le sequenze del filmato in live action siano facilmente accessibili dai giocatori del nuovo titolo Remedy, è probabile che ve ne siate persa qualcuna o che, più semplicemente, vogliate rivedere il violento corto nella sua interezza per godervelo meglio. A tal proposito, sul canale YouTube di Everyeye abbiamo caricato la versione integrale e con tanto di localizzazione in lingua italiana (per i soli sottotitoli, visto che il gioco non è stato doppiato nel nostro idioma).

Prima che ci clicchiate sopra, è bene sapere che il cortometraggio in questione non è adatto ai videogiocatori dallo stomaco debole, poiché contiene scene di violenza che potrebbero disturbare qualcuno. Ovviamente il video rappresenta anche uno spoiler per chi non ha ancora completato l'avventura. Insomma, guardatelo a vostro rischio e pericolo.

Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete già trovare un'esaustiva recensione di Alan Wake 2, disponibile ormai da qualche giorno solo ed esclusivamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.