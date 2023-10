Alan Wake 2 vs Alan Wake 1, quale dei due giochi preferisci?

In questi giorni i riflettori sono tutti puntati su Alan Wake 2, che a tredici anni di distanza ha adeguatamente raccolto eredità del primo capitolo dimostrandosi un prodotto solido e destinato a rimanere a lungo nell'immaginario collettivo.

Alan Wake, quando è approdato sul mercato per la prima volta nel 2010 in esclusiva Xbox 360, ha avuto il pregio di introdurre un personaggio ben caratterizzato e un'ambientazione oltremodo affascinante. Il gameplay, basato sulle fonti di luce e su sparatorie di stampo tradizionale, non fece gridare al miracolo neppure all'epoca, ma l'intreccio narrativo e le vicissitudini del protagonista hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di milioni di videogiocatori.

Dopo tanto tempo, Remedy ha dato un seguito alla storia dello scrittore maledetto con Alan Wake 2, moltiplicando gli sforzi produttivi e le opportunità di gameplay, introducendo un secondo personaggio giocabile, l'agente dell'FBI Saga Anderson, e permettendo alla storia di fluire su due binari distinti ma destinati ad incrociarsi: da un lato i magnifici panorami di Cauldron Lake nel nordovest del Pacifico, dove Saga insegue una scia di omicidi rituali; dall'altro il luogo buio in cui è intrappolato Alan, che ha preso le fattezze di una New York in continuo mutamento.

Sappiamo che Alan Wake 2 è uscito da pochi da pochi giorni e che la storia richiede molte ore per essere completata (leggete la nostra recensione di Alan Wake 2 per maggiori dettagli), ma dopo un weekend di gioco dovreste essere riusciti a farvi quantomeno un'idea sul nuovo titolo di Sam Lake Remedy. Per questo motivo, alla luce di ciò che avete avuto modo di vedere e provare, quale dei due Alan Wake preferite? Siete ancora legati indissolubilmente all'originale, o questo secondo capitolo sta prendendo il suo posto nel vostro cuore? Ditecelo nei commenti!