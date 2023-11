Alan Wake 2 tra wiki dei fan e scene a rischio tagli: tante curiosità da Sam Lake

Attesissimo dai fan per tanti anni, la nostra recensione di Alan Wake 2 ha confermato che il ritorno dello scrittore maledetto è stato un grande successo qualitativo, imponendosi tra i giochi migliori del 2023. Ed ovviamente uno dei più brillanti survival horror degli ultimi anni nasconde tanti retroscena e curiosità sul suo sviluppo.

Durante il suo intervento al podcast Friends per Second, i co-director Sam Lake e Kyle Rowley hanno parlato della genesi di Alan Wake II soffermandosi in particolare sullo sviluppo della sua narrativa, ancora più complessa rispetto a quanto offerto dall'originale Alan Wake del 2010. Essendo passati così tanti anni tra i due capitoli, Lake ha rivelato di aver consultato alcune dettagliate wiki dei fan per ricordare specifici dettagli del primo gioco da riprendere per il seguito.

"Ringrazio ufficialmente tutti i meravigliosi fan che tengono aggiornate le wiki di Alan Wake. Mi fido di queste persone, a volte ho pensato ad alcuni aspetti dell'Alan Wake originale che non riuscivo a ricordare", afferma Lake spiegando quanto è stato prezioso in alcuni momenti ricorrere al lavoro enciclopedico degli appassionati della serie per non trascurare anche il più piccolo particolare di Alan Wake II. In ogni caso, precisa Rowley, "Abbiamo un grosso team di progettazione narrativa oltre ad un team incentrato sulla scrittura, guidato dal lead narrative designer Simon Wasselin, che tiene traccia di ogni cosa. Abbiamo documentazioni interne, ma la storia spesso è complessa ed anche io talvolta mi sono chiesto cosa dovevamo fare in certi momenti".

Sempre nel corso della stessa intervista, Lake ha anche svelato che il quarto capitolo di Alan Wake II, "We Sing", ha rischiato di essere cancellato del tutto dal gioco completo. "E' stato veramente difficile per diversi motivi introdurre un musical nel gioco. Ci sono state tante riunioni dove la gente suggeriva di tagliare queste scene, ed io rispondevo che non le avremmo assolutamente tolte", rivela Lake. Prosegue poi Rowley: "Quando dici a qualcuno che avremmo inserito un musical in un survival horror, inevitabilmente poi ti chiedi come può funzionare in ottica gameplay". Alla fine il volere di Lake ha prevalso, e dunque il quarto capitolo dell'avventura horror è rimasto fedele alla visione originale senza alcun taglio.

Nel frattempo i dataminer hanno scoperto dettagli su New Game Plus e finali alternativi di Alan Wake 2 tra le porzioni di codice inattive del gioco. Chissà cosa sta preparano Remedy per rendere ancora più grande la sua ultima opera.