Alan Wake 2: su Xbox Series S non ci sarà la modalità Performance, conferma Remedy

Remedy Entertainment ha recentemente annunciato che Alan Wake 2 offrirà una modalità Performance su console PS5 e Xbox Series X. Pur essendo stato concepito per girare a 30fps in favore della fedeltà grafica, gli sviluppatori finlandesi hanno voluto offrire un'opzione in più ai possessori delle piattaforme current gen.

I giocatori PS5 e Xbox Series X saranno quindi liberi di scegliere la modalità che più preferiscono, ma vale lo stesso per gli utenti Xbox Series S? Sfortunatamente, Remedy ha confermato in via ufficiale a Game Informer che Alan Wake 2 non avrà alcuna modalità alternativa sulla console current gen entry level di Microsoft.

Remedy non ha offerto molti dettagli sulla modalità Performance di Alan Wake 2, e al momento non è chiaro se questa garantirà i 60fps stabili durante il gameplay o se invece andrà semplicemente a sbloccare il framerate. La compagnia di Sam Lake, in ogni caso, ha più volte ribadito come Alan Wake 2 si concentrerà meno sui combattimenti rispetto al predecessore, e darà più spazio all'aspetto esplorativo e investigativo per quello che sarà il primo survival horror vero e proprio mai realizzato dallo studio.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto il 27 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Alan Wake 2.