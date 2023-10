Alan Wake 2 è niente male su Xbox Series S! Tutte le versione testate

Vi siete già calati nei panni di Alan Wake e Saga Anderson in Alan Wake 2, arrivato sul mercato ieri 27 ottobre? Se non lo avete ancora fatto e state ancora valutando quale versione acquistare, vi consigliamo di dare un'occhiata alla Video Comparativa pubblicata dal canale specializzato ElAnalistaDeBits.

La video analisi mette a confronto tutte le versioni di Alan Wake 2, ossia PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. La più bella e performante del lotto è sicuramente l'edizione PC, della quale vi abbiamo già parlato in maniera approfondita nella nostra recensione di Alan Wake 2, spiegandovi anche che serve un hardware piuttosto esoso per spingerla al massimo.

Per quanto riguarda le versione console, il filmato comparativo in apertura di notizia decreta una sostanziale parità visiva tra PlayStation 5 e Xbox Series X. Entrambe permettono di scegliere tra una offrono una Graphic Mode a 4K/30fps e una Performance Mode a 1440P/60fps. In alcuni frangenti Xbox Series X beneficia di un paio di fps in più, in altri invece è PS5 ad apparire più stabile, ma è impossibile decretare una vera e propria "vincitrice". In tutto ciò, a stupire è sicuramente Xbox Series S, la quale si comporta in maniera più che egregia con l'unica modalità grafica a sua disposizione (1440p a 30 fps). Non solo è stabile, ma è anche visivamente molto simile alla controparte Xbox Series X in Performance Mode.

Giudicate voi stessi guardando la Video Comparativa di ElAnalistaDeBits. Se questo tipo di contenuti vi piacciono, allora potete visionare anche l'analisi di Alan Wake 2 per PS5 e PC operata da Digital Foundry.