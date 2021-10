Alan Wake: anche American Nightmare avrà la sua Remaster? Ne parla Remedy

Dopo il lancio di Alan Wake Remastered, i rappresentanti di Remedy Entertainment intervengono su VGC per discutere del possibile arrivo su PC e console di una versione attualizzata di Alan Wake American Nightmare, lo spin-off in salsa action dell'avventura a tinte oscure firmata da Sam Lake.

Nel corso di un'intervista concessa da Thomas Puha alla redazione di VideoGamesChronicle, il Direttore delle Comunicazioni di Remedy ha esordito nel suo discorso riallacciandosi al lavoro portato avanti con Alan Wake Remastered e affermando come "non abbiamo mai avuto Alan Wake su piattaforme moderne e non è mai approdato su sistemi PlayStation, quindi abbiamo sempre pensato di sviluppare questa Remaster perchè sapevamo che lì fuori c'erano ancora tante persone che volevano giocarlo. Perciò l'intero processo decisionale e di sviluppo è stato molto veloce dopo aver ottenuto tutte le licenze, ma sin dall'inizio abbiamo pensato che la remaster della storia originaria e dei suoi due DLC potesse rappresentare il pacchetto completo dell'esperienza".

A detta di Puha, quindi, la remaster di American Nightmare non è mai stata nei piani di Remedy. L'esponente della casa di sviluppo e produzione indipendente finlandese, d'altro canto, conferma l'intenzione della compagnia di portare avanti l'IP di Alan Wake con progetti ad alto budget: "Posso solo ribadire che la nostra intenzione, quando abbiamo sviluppato questa Remaster, è sempre stata quella di portare Alan Wake ad un pubblico più ampio, ed è davvero tutto ciò che posso dire al momento su questo specifico argomento".

A chi ci segue, ricordiamo che Alan Wake American Nightmare rientra nella lista dei giochi gratis su Xbox Game Pass di ottobre: lo spin-off dell'avventura horror di Remedy potrà essere fruita dagli abbonati del Game Pass su PC e console Xbox dal 28 ottobre.