Alan Wake e American Nightmare tornano disponibili su Xbox Store

Come alcuni di voi probabilmente ricorderanno, nel 2017 Remedy ha rimosso Alan Wake e Alan Wake American Nightmare da Xbox Store a causa della scadenza dei diritti per l'utilizzo dei brani della colonna sonora. Dopo due anni i giochi citati sono nuovamente disponibili per l'acquisto anche sullo store Microsoft.

Alan Wake e Alan Wake American Nightmare sono nuovamente in vendita, disponibili in versione Xbox 360 compatibile con Xbox One. Evidentemente la compagnia finlandese ha potuto rinegoziare in autonomia i diritti di sfruttamento della soundtrack, la scorsa estate l'azienda ha infatti acquisito i diritti di Alan Wake, questo vuol dire che Remedy è ora l'unica proprietaria dell'IP, avendo comprato da Microsoft le licenze legate allo sfruttamento ed alla pubblicazione del marchio.

Questo vuol dire che Remedy potrebbe dare vita ad Alan Wake 2 senza il supporto della casa di Redmond, al momento però non sembrano esserci piani a riguardo. In passato li studio di Sam Lake ha sviluppato vari prototipi di Alan Wake 2 ma nessuno di questi sembra aver funzionato, non essendo riuscito ad attirare l'attenzione di finanziatori esterni e publisher.

Remedy è ora impegnata sul supporto post lancio di Control e su Crossfire X sviluppato in collaborazione con Smilegate, oltre ad aver messo in cantiere nuovi progetti non ancora annunciati.