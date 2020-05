Alan Wake sta per arrivare in Xbox Game Pass per PC e console

Quella di oggi 14 maggio 2020 è una giornata davvero importante per tutti i fan di Remedy Entertainment, dal momento che Alan Wake, uno dei giochi più amati dello studio, ha compiuto 10 anni.

Per celebrare quest'importane ricorrenza, lo studio di sviluppo finlandese ha deciso di scontare Alan Wake a soli 1,24 euro su Steam, un prezzo risibile per un'esperienza di assoluto valore come questa, che a dieci anni di distanza è ancora in grado di dire la sua. Questa, tuttavia, non è l'unica iniziativa organizzata da Remedy Entertainment: durante uno streaming per la celebrazione della ricorrenza, gli sviluppatori hanno rivelato che Alan Wake verrà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per PC e console a partire dal prossimo 21 maggio! Gli account ufficiali del servizio in abbonamento non hanno ancora dato la notizia, ma dal momento che arriva dallo stesso studio di sviluppo, possiamo considerarla certa. I giocatori Xbox One possono aspettarsi la versione originale per Xbox 360, compatibile anche con le console di attuale generazione grazie al programma di retrocompatibilità.

Prima di salutarvi, ricordiamo che anche noi di Everyeye ci siamo uniti ai festa celebrando l'anniversario con uno speciale sulla storia di Alan Wake.