Alan Wake: in arrivo la remastered su PS4, Xbox One e Switch?

Il successo di Control potrebbe avere avuto come effetto un riaccendersi dei riflettori su Alan Wake, e stando a quanto si rumoreggia sul web nelle ultime ore, potrebbe effettivamente star per muoversi qualcosa per un ritorno dell'apprezatissimo titolo di Remedy.

Su ResetEra infatti, un utente ha riportato un'interessante indiscrezione, secondo cui sarebbe in arrivo una edizione remaster di Alan Wake, destinato addirittura a PlayStation 4 e Nintendo Switch, oltre che Xbox One.

Ne ha parlato per primo lo YouTuber Doctre81, nel video che potete trovare in cima alla news, che ha rivelato che un membro dello staff di Virtuos ha aggiornato il proprio curriculum su Linkedin, inserendo il remake di un action adventure tripla A, ed avendo lo studio già collaborato con Remedy per lo sviluppo di Quantum Break, non è stato difficile fare un collegamento proprio con Alan Wake.

Naturalmente si tratta solamente di un rumor, per cui vi invitiamo a prendere la notizia con la dovuta attenzione, ed a restare sintonizzati sulle nostre pagine per tutti gli eventuali aggiornamenti, ma in effetti non è la prima volta che si parla di una remastered o comunque di un ritorno di Alan Wake, e chissà che stavolta non sia effettivamente la volta buona.

Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere?