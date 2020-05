Alan Wake compie 10 anni: Sam Lake ne racconta il travagliato sviluppo

In concomitanza con il decimo anniversario di Alan Wake, il papà della serie thriller, lo scrittore finlandese Sam Lake, festeggia la ricorrenza insieme a tutti gli appassionati raccontando le numerose difficoltà affrontate nel lungo processo di sviluppo del primo capitolo.

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di Ars Techica, il celebre autore di Max Payne ha riferito che in origine, il primo atto dell'epopea a tinte oscure del fittizio scrittore di romanzi Alan Wake ha richiesto ben tre anni di studi approfonditi e lo sviluppo di diversi prototipi prima di poter assumere la forma definitiva del gioco che ha visto la luce dei negozi nel 2010 su Xbox 360 e, successivamente, su PC e in retrocompatibilità su Xbox One.

Inizialmente, a detta di Sam Lake, l'avventura di Alan Wake avrebbe dovuto avere luogo all'interno di un mondo aperto liberamente esplorabile, un approccio che traspare nel video di presentazione dell'E3 2005. I circa tre anni di silenzio mediatico dietro al quale si è trincerato il team di Remedy dal reveal trailer dell'estate del 2005, quindi, è stato causato proprio dalla modifica del prototipo originario di Alan Wake, nonostante alcuni elementi delle dinamiche open world siano sopravvissuti e abbiano contribuito a trasformare il titolo in un vero e proprio cult.

Prima di lasciarvi alla video intervista di Ars Techica e alle parole pronunciate da Sam Lake nel ripercorrere la genesi della sua iconica avventura dai toni dark, vi ricordiamo che Alan Wake sarà gratis su Xbox Game Pass su PC e Xbox One nel corso della prossima settimana.