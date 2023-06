Alan Wake ha comprato una citazione di Stephen King con un solo dollaro

"Stephen King scrisse che 'gli Incubi esistono al di fuori dalla ragione e le spiegazioni divertono ben poco; sono antitetiche alla poesia del terrore'. In una storia dell'orrore, la vittima si chiede sempre 'Perché?', ma non c'è una risposta e non deve esserci. Il mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente".

Si apriva così, nel 2010, Alan Wake: citando uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. A distanza di molti anni, con l'approssimarsi del secondo episodio, è emerso un interessante aneddoto al riguardo. Nell'ambito di un intervista concessa ad Eurogamer per parlare di Alan Wake 2, Sam Lake ha raccontato che all'epoca desiderava ardentemente la citazione di King, essendo il suo videogioco fortemente debitore dell'immaginario horror sovrannaturale imbastito dal leggendario scrittore di Portland. Per fortuna, quando è stato approcciato da Remedy, King si è rivelato ben lieto di concedere le sue parole, per giunta in cambio di un prezzo del tutto simbolico di un solo dollaro.

"Mentre creavo Alan Wake, volevo davvero, davvero disperatamente quella citazione per cominciare il gioco", ha raccontato il boss di Remedy. "Ho poi saputo che ha chiesto solamente un dollaro per il diritti di utilizzo. È stato davvero generoso".

La citazione di King non proviene da uno dei suoi libri, bensì da un articolo che ha scritto nel 2008 su Entertainment Weekly per discutere dell'incapacità di Hollywood di realizzare film dell'orrore. Nello specifico, parlava del thriller The Strangers asserendo che le produzioni horror a basso budget sono generalmente migliori, poiché non propinano agli spettatori spiegazioni complesse.

Stephen King viene prevedibilmente citato anche tra le fonti di ispirazione di Alan Wake 2: non vediamo l'ora di saggiare la sua influenza quando il gioco arriverà finalmente sul mercato il 17 ottobre 2023, nelle sue versioni per Xbox Series X|S, PC e PlayStation 5.