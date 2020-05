Alan Wake: il gioco Remedy festeggia oggi il decimo anniversario

Sono passati esattamente dieci anni dal lancio di Alan Wake, uscito il 14 maggio 2010 in esclusiva su Xbox 360, dopo uno sviluppo durato oltre cinque anni, con il primo teaser mostrato nel lontano 2005, prima ancora che la console Microsoft raggiungesse gli scaffali dei negozi.

Alan Wake è stato un gioco capace di dividere in due pubblico e critica tra coloro che hanno amato le avventure dello scrittore e chi invece avrebbe apportato qualche modifica alla trama ed al gameplay, lodando in ogni caso l'ambientazione e il mood stile Twin Peaks. Alan Wake ha riscosso un discreto successo anche grazie all'arrivo su PC qualche anno dopo il lancio e ad oggi la serie dovrebbe aver superato agilmente quota 4.5 milioni di copie vendute, includendo anche le vendite dello spin-off standalone Alan Wake American Nightmare.

E per quanto riguarda Alan Wake 2? Remedy ha sviluppato un prototipo nel 2010/2011, proposto a vari publisher ma sempre rifiutato, dalle idee per il sequel è nato però il concept alla base di Quantum Break per Xbox One e PC. Da sottolineare come nel 2019 Remedy abbia acquistato l'IP Alan Wake da Microsoft aprendo alla possibilità di una remaster per PS4 e Nintendo Switch, tuttavia al momento lo studio finlandese è impegnato su altri progetti come i DLC di Control e CrossFire X.

Oggi pomeriggio alle 17:00 la compagnia terrà una live su Twitch per festeggiare il decimo anniversario di Alan Wake, chissà che non possano giungere sorprese in tal senso...