Alan Wake Remasterd: una comparazione esalta i limiti della versione Switch

Alan Wake Remasterd è approdato, per la gioia dei fan e non solo, sui lidi della console ibrida di Nintendo, dopo essere stato dapprima al centro di un annuncio ufficiale nel mese di maggio. Però, solo nelle ultime ore il celebre prodotto videoludico è uscito a sorpresa su Nintendo Switch, ma non se la cava affatto bene.

Con il suo arrivo ufficiale come "nuova produzione" appartenente al mastodontico parco titoli di Nintendo Switch, è emerso il malcontento generale attorno alla produzione di Remedy Entertainment, la quale non è stata gradita sotto il profilo tecnico. Nelle ultime ore, però, è giunta in rete - come di consueto - una comparazione video tra la versione Xbox One e Nintendo Switch del canale Youtube ElAnalistaDeBits. I risultati ottenuti dal suddetto confronto lascia un po' di amaro in bocca per i fieri possessori della console della Grande N i quali, ancora una volta, si ritrovano a dover fronteggiare l'ennesimo porting che non riesce a soddisfare le aspettative dei giocatori.

Sappiamo di non avere per le mani un hardware davvero potente e al passo coi tempi, anche a causa dei doverosi compromessi che non vanno a sacrificare la portabilità della piattaforma di gioco, ma Alan Wake Remastered non riesce a soddisfare per nulla le aspettative riposte sul progetto nella sua edizione per Nintendo Switch. Qui di seguito vi riportiamo i valori di risoluzione e frame rate della versione Xbox One e di quella Nintendo Switch.

Xbox One

Risoluzione dell'immagine di 1600x900 pixel, girando ad un frame rate di 30 fotogrammi per secondo

Nintendo Switch

Risoluzione dell'immagine pari a 1056x594 pixel, ad un frame rate di 30 FPS per la modalità docked

In portabilità, invece, Alan Wake Remastered raggiunge una risoluzione pari a 704x360 pixel, mantenendo il frame rate sui 30 fotogrammi per secondo

Tuttavia, i risultati numerici per Nintendo Switch non rappresentano la realtà dei fatti. In verità, infatti, la versione per la console portatile subisce troppo spesso un calo di frame rate, arrivando addirittura a 20 FPS nelle fasi anche non troppo concitate di gameplay. I compromessi tecnici e visivi della produzione non sono stati sufficienti a mantenere una stabilità adeguata in termini di frame rate il che, pur non richiedendo minimamente i 60 frame per secondo - non essendo un Action o un FPS -, risulta essere comunque un problema. Lo scrittore tormentato è tornato sullo schermo di molti videogiocatori, le cui disavventure sono state raccontate nella nostra recensione di Alan Wake Remastered, scritta dal nostro Alessandro Bruni.