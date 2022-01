Alan Wake Remastered si aggiorna: arriva una delle funzioni più richieste su Xbox Series X

Dopo aver celebrato le buone vendite di Alan Wake Remastered, Remedy lancia un importante aggiornamento che introduce, per il momento solo su Xbox Series X e Series S, una delle funzionalità più richieste dagli appassionati.

Elencando le novità della patch disponibile su console Sony e Microsoft, la software house finlandese spiega infatti di aver accolto le richieste dei fan legate all'introduzione del supporto HDR. L'aggiornamento 2.0.0.5 di Alan Wake Remastered, nella fattispecie, implementa la funzione Auto HDR su Xbox Series X/S, consentendo così agli emuli del tormentato scrittore di esplorare Bright Falls con un'illuminazione più immersiva e dal range dinamico più elevato.

L'ultimo aggiornamento interviene anche sulle prestazioni, con delle migliorie generalizzate che coinvolgono tutte le piattaforme e comprendono la risoluzione di problemi legati, ad esempio, al mancato raggiungimento degli obiettivi sbloccabili e al ritardo audio segnalato nella riproduzione di alcuni filmati.

Vengono inoltre risolti i bug che provocavano lo screen tearing su Xbox One in taluni frangenti dell'avventura e il mancato scaling alla risoluzione più elevata delle icone su PC. Per l'occasione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Alan Wake Remastered a firma di Alessandro Bruni.