Alan Wake Remastered annunciato questa settimana, gratis su PlayStation Plus a ottobre?

Nel weekend Rakuten Taiwan ha svelato l'esistenza di Alan Wake Remastered, raccolta in arrivo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S apparentemente il prossimo 5 ottobre, anche se al momento manca qualsiasi conferma ufficiale.

Secondo gli ultimi rumor legati al progetto, il gioco girerà su una versione aggiornata del Northlight Engine con supporto per il Ray Tracing su PC e console di attuale generazione, confermato inoltre il supporto per i 60fps. Al momento non è prevista una versione per Nintendo Switch anche se questa potrebbe arrivare come "Cloud Version" esattamente come accaduto nel caso di Control.

La notizia più interessante sembra però essere legata ad una presentazione in programma per questa settimana, almeno stando a quanto dichiarato da ZhugeEx su Twitter e sono in molti ad ipotizzare un reveal durante il PlayStation Showcase del 9 settembre. Ma c'è di più perchè Rakuten Taiwan ha riportato anche la data di uscita di Alan Wake Remastered, il 5 ottobre, ovvero lo stesso giorno dell'arrivo dei giochi PlayStation Plus del prossimo mese.

Solo un caso? Forse sì, oppure no, difficile dirlo, una presentazione al PlayStation Showcase è sicuramente possibile e anche il debutto nella lineup PlayStation Plus non è da escludere considerando che Control Ultimate Edition è stato pubblicato proprio su PS Plus nel giorno di lancio, lo scorso mese di febbraio.