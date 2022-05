Alan Wake Remastered, annunciata la versione Nintendo Switch: presto novità sull'uscita

Oltre ad aver mostrato alcuni nuovi concept art di Alan Wake 2, in occasione del livestream dedicato al dodicesimo anniversario della serie, Remedy Entertainment porta ulteriori novità relative ad Alan Wake Remastered, già pubblicato su PC e console PlayStation e Xbox ad ottobre 2021.

Il creative director di Remedy, Sam Lake, rivela all'inizio del filmato che la versione rimasterizzata del primo Alan Wake è in arrivo anche su Nintendo Switch. L'attore Ilkka Villi, interprete del protagonista del gioco omonimo, appare in video con in mano la console Nintendo, permettendoci un primo, veloce sguardo ad alcune sequenze tratte da una build ancora in sviluppo della nuova versione. Lake conferma che il progetto è in lavorazione, ma che per il momento non è stata ancora decisa una data d'uscita.

L'uomo immagine del team finlandese promette aggiornamenti nel prossimo futuro riguardo il periodo di lancio di Alan Wake Remastered su Switch. Non vengono forniti dettagli più precisi sull'edizione per la piattaforma ibrida, ma è molto probabile che si tratterà di una conversione con gli stessi contenuti già visti su PC, PlayStation e Xbox, senza particolari novità.

In attesa dunque di maggiori informazioni da parte di Remedy, negli scorsi mesi Remedy si è detta soddisfatta delle vendite di Alan Wake Remastered: chissà come se la caverà il primo capitolo della serie su Switch.