Alan Wake Remastered avrà riferimenti a Control ed altri giochi Remedy?

Alan Wake Remastered avrà riferimenti ad altri giochi di Remedy Entertainment: è ciò che lo studio finlandese ha lasciato intendere parlando al portale Axios Gaming, rafforzando le intenzioni del team di voler creare una sorta di proprio universo che collegherebbe tutti i loro giochi.

Alla domanda se la riedizione del celebre titolo uscito originariamente su Xbox 360 nel 2010 avrebbe avuto nuovi contenuti legati ai loro ultimi lavori, come Control o Quantum Break, il communications director di Remedy, Thomas Pula, ha semplicemente consigliato ai fan di "prestare molta attenzione mentre giocano la remaster, dico solo questo". Tale commento aumenta ancora di più la curiosità nei confronti del ritorno di Alan Wake, fissato per il 5 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One; la Remastered sarà inoltre la grande occasione per gli appassionati Sony di giocare per la prima volta l'apprezzato survival horror su PlayStation.

In precedenza lo stesso Control aveva ospitato al suo interno riferimenti ad Alan Wake subito colti ed apprezzati dagli appassionati, creando anche un cross-over tra i due titoli con il DLC AWE: chissà quindi che tipo di collegamenti verranno inclusi nell'attesa riedizione dell'opera. A tal proposito, Alan Wake Remastered potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch, almeno stando alla rating board brasiliana. Ecco inoltre come gira Alan Wake Remastered su PS5 e Xbox Series X/S.