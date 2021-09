Alan Wake Remastered: caratteristiche e settaggi esclusivi della versione PC

Con Alan Wake Remastered i ragazzi di Remedy hanno dato una profonda svecchiata anche alla vecchia versione PC del gioco, pubblicata nell'ormai lontanissimo 2012. Grazie alla potenza e alla modularità dei Personal Computer, i giocatori potranno beneficiare di funzionalità esclusive e intervenire su un'ampia varietà di settaggi.

La versione PC di Alan Wake sarà x64 e supporterà solamente le DirectX 12. Come tutte le altre edizioni non offrirà i benefici del ray tracing, in compenso supporterà il DLSS di NVIDIA (Disabilitato, Prestazioni Ultra, Prestazioni, Bilanciato, Qualità), i monitor ultrawide con rapporto d'aspetto 21:9 (i filmati prerenderizzati saranno eseguiti a 16:9), il framerate sbloccato e tre distinte modalità di visualizzazione (schermo intero, in finestra e in finestra senza bordi).

Molteplici anche i parametri grafici regolabili:

Occlusione ambientale: Sì - (tecnologia occlusione ambientale HBAO+ Nvidia)

Risoluzione: in base a quelle supportate dal monitor

V-Sync: attivata/disabilitata

HUD: attivato/disabilitato

Luminosità

Motion blur: attivato/disabilitato

Grana pellicola: attivata/disabilitata

Campo visivo: cursore per la regolazione

Qualità grafica: bassa/media/alta/personalizzata

Scala di rendering: cursore per la regolazione, predefinito al 100%

Filtro anisotropico: disabilitato, 2x, 4x, 8x, 16x

Qualità ombre: bassa, media, alta

Qualità della luce volumetrica: bassa, media, alta

Qualità terreno: bassa, alta

Profondità di campo: cursore per la regolazione

Già che ci siamo, vi ricordiamo anche quelli che sono i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC di Alan Wake Remastered:

Requisiti di sistema minimi

CPU: i5-3340 o Ryzen 3 1200

GPU: Nvidia GeForce GTX 960 o AMD RX470. 4 GB VRAM.

RAM: 8 GB o superiore

SO: Windows 10 64 bit

Requisiti di sistema consigliati

CPU: i7-3770 o Ryzen 5 1400

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 o AMD 5600XT. 6 GB VRAM

RAM: 16 GB

SO: Windows 10 64 bit

Alan Wake Remasteredsu PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Al lancio è prevista una day-one patch , che introdurrà le cinematiche definitive alla risoluzione 4K e abiliterà la selezione delle due modalità grafiche su PlayStation 4 Pro e Xbox One X