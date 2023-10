Alan Wake Remastered, come mai è assente il DLC American Nightmare? Sam Lake risponde

Con il ritorno dello scrittore tormentato sancito da Alan Wake Remastered, la riproposizione del progetto con una revisione tecnica che "svecchia" l'omonima produzione di tredici anni fa, l'universo narrativo di Alan Wake è tornato sulla cresta dell'onda. L'uscita imminente di Alan Wake 2 ha consacrato un desiderio per i fan dell'IP.

Mentre si pensa al reveal di Remedy dei nomi delle espansioni DLC post-lancio di Alan Wake 2 avvenuto proprio nell'arco delle scorse ore, Sam Lake (Creative Director del progetto) ha voluto rilasciare maggiori informazioni circa una delle più domande più gettonate dei fan della prima ora: come mai non esiste una remastered di Alan Wake American Nightmare? La risposta al quesito è pervenuta nel corso di un'intervista tenutasi all'EGX, fiera videoludica londinese dove lo stesso Lake ha annunciato l'esistenza dei suddetti contenuti post-lancio del sequel in dirittura d'arrivo.

Alla domanda di cui sopra, Sam Lake ha dichiarato quanto segue: "inizierò con American Nightmare. Sì, ne abbiamo discusso quando abbiamo realizzato la remastered, ma la realtà è che la base tecnologica di American Nightmare è già coì diversa da quella di Alan Wake che avrebbe dovuto essere creato separatamente all'epoca". Remedy ha quindi ritenuto che non fosse commercialmente conveniente procedere con i lavori di rimasterizzazione del celebre DLC, abbandonando del tutto il progetto in questione.

In occasione di questo intervento, inoltre, Lake ha anche voluto rispondere ai dubbi sollevati circa l'assenza di un'edizione fisica di Alan Wake 2, limitandosi ad asserire che quest'ultima non rientra nei piani attuali della software house.