Alan Wake Remastered, come si conquista il Platino? Leak per la lista Trofei

Tra le nuove uscite di ottobre 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, è pronto a farsi strada anche l'atteso ritorno del romanziere di casa Remedy Entertainment.

Come già evidenziato da molteplici video confronti tra Alan Wake Remastered e l'originale, l'opera di rimasterizzazione messa in atto dal team di sviluppo proporrà un comparto tecnico aggiornato e potenziato. Nessuna modifica è invece stata prevista sul fronte contenutistico, con la riedizione del titolo che resterà completamente fedele a quanto già narrato nel corso del primo Alan Wake.

Non per questo, tuttavia, gli appassionati potranno decidere di rinunciare alla conquista del Trofeo di Platino. I cacciatori di Trofei saranno dunque lieti di apprendere alcuni primi dettagli in merito, grazie alla comparsa in rete di un leak relativo proprio alla lista Trofei di Alan Wake Remastered. Gli obiettivi da sbloccare nel titolo Remedy Entertainment sarebbero, a quanto pare, circa una cinquantina. Per evitare di elargire eventuali spoiler, non offriremo qui dettagli in merito ai singoli Trofei, limitandoci a riportare di seguito un link alla fonte originale:

Ricordiamo che Alan Wake Remastered arriverà su PC e console il prossimo, per un inquietante thriller ideale per una sessione di gioco nel mese di Halloween.