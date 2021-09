Alan Wake Remastered: come gira su PS5 e Xbox Series X/S?

Remedy ha rivelato diversi dettagli tecnici relativi ad Alan Wake Remastered, nuova versione dell'apprezzato survival horror uscito originariamente nel 2010 su Xbox 360 e che si appresta per la prima volta ad arrivare anche sui sistemi Sony, per l'esattezza PS5 e PS4 oltre a PC, Xbox Series X/S e Xbox One.

Anzitutto, la riedizione di Alan Wake promette:

4K e 60fps su PS5 e Xbox Series X

Cutscense rifatte con animazioni facciali e lip sync migliorati

Ambienti molto più ricchi di dettagli tramite textures aggiornate

Modelli poligonali dei personaggi perfezionati, con ritocchi su resa dei capelli ed ombreggiature

Illuminazioni ed effetti speciali perfezionati

Gli sviluppatori forniscono i dati precisi anche su risoluzione e framerate di ciascuna versione del gioco. Il primo dato riguarda la risoluzione in termini di rendering, il secondo la risoluzione in termini di output e il terzo il framerate stimato:

PlayStation 4 – 1080p / 1080p / 30fps

PlayStation 4 Pro (Performance Mode) – 1080p / 1080p / 60fps

PlayStation 4 Pro (Quality Mode) – 1296p / 2160p (4K) / 30fps / 4 x MSAA

Xbox One – 900p / 900p / 30fps

Xbox One X (Performance Mode) – 1080p / 1080p / 60fps

Xbox One X (Quality Mode) – 1440p / 2160p (4K) / 30fps / 4 x MSAA

PlayStation 5 – 1440p / 2160p (4K) / 60fps / 4X MSAA

Xbox Series X – 1440p / 2160p (4K) / 60fps / 4 X MSAA

Xbox Series S – 1080p / 1080p / 60fps

PC – 4K / unlimited

Rivelato anche il peso in termini di GB per ogni piattaforma:

PlayStation 4 – circa 29GB

PlayStation 5 – circa 27GB

Xbox Series X/S e One – circa 39GB

PC – circa 36GB

Tra gli altri dettagli, la versione PS5 supporterà le caratteristiche del DualSense, mentre nessuna versione next-gen avrà il supporto al ray tracing/HDR, che avrebbero richiesto agli autori una mole di lavoro troppo grande per essere implementati. Infine, assicurato l'upgrade next-gen gratuito per coloro che prenderanno il gioco su PS4 o Xbox One. Potete nel frattempo vedere il trailer di lancio di Alan Wake Remastered, la cui uscita è fissata per il 5 ottobre 2021. Attraverso le immagini ufficiali è possibile inoltre dare uno sguardo all'evoluzione grafica di Alan Wake Remastered.