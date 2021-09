Alan Wake Remastered con engine di Control e Ray Tracing: spunta un report

Con la comparsa di Alan Wake Remastered nel catalogo di un rivenditore taiwanese, sono tornate alla ribalta le indiscrezioni su di un possibile ritorno del romanziere di Remedy Entertainment.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco, ci ha pensato la redazione di NintendoPAL. Il portale, citando una "propria fonte" - ovviamente mantenuta anonima -, riferisce infatti di aver ricevuto interessanti dettagli sull'ancora non annunciata produzione. Stando a quanto riferito, in particolare, Alan Wake Remastered sarebbe stata realizzata con il Northlight Engine, ovvero il motore di Remedy già utilizzato per lo sviluppo di Control. Ma non è tutto.

Secondo NintendoPAl, l'opera di rimasterizzazione porterebbe con sé anche l'implementazione di un sistema di illuminazione basato su Ray Tracing. Quest'ultimo, tuttavia, sarebbe disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, ma non su PlayStation 4 e Xbox One. Almeno per il momento, non sarebbe prevista una versione Nintendo Switch di Alan Wake Remastered, anche su NintendoPAL non esclude un futuro esordio di una versione in cloud, come del resto già accaduto per lo stesso Control. Oltre a diverse nuove funzionalità e ad un incremento della risoluzione, la riedizione dovrebbe proporre un frame rate a 60 fps.



Ovviamente, ricordiamo che non stiamo parlando di dettagli ufficiali. Stando a quanto riferito dall'analista Daniel Ahmad, tuttavia, l'annuncio di Alan Wake Remastered dovrebbe essere molto vicino.