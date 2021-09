Alan Wake Remastered: l'evoluzione della grafica nelle prime immagini

Con l'annuncio ufficiale di Alan Wake Remastered, le schede per i preordini del titolo su Amazon si aggiornano per fare spazio alle primissime immagini in-engine della riedizione attualizzata del thriller firmato da Sam Lake e dal team di Remedy Entertainment.

La galleria multimediale pubblicata dai curatori dello store britannico di Amazon ci regala un biglietto di sola andata verso la "nuova" Bright Falls, lo scenario che farà da sfondo all'incubo ad occhi aperti vissuto dallo scrittore Alan Wake.

Gli scatti in galleria rievocano le atmosfere a tinte oscure dell'avventura originaria di Remedy, permettendoci inoltre di sbirciare tra le pieghe del lavoro portato avanti dagli sviluppatori finlandesi per modernizzare il comparto grafico e svecchiare le scene in cinematica. La rimasterizzazione di Alan Wake, ad ogni modo, sarà fedele al titolo primigenio e ne ricalcherà l'impianto ludico e narrativo.

L'intervento di attualizzazione svolto da Remedy si concentrerà quindi sul comparto tecnico, con un miglioramento generalizzato dei modelli poligonali, delle texture, dei particellari e degli effetti di illuminazione e post-processing. Sono previsti anche degli interventi ulteriori su PC e per le versioni da destinare ai possessori di una console nextgen.

Prima di lasciarvi alle immagini di Alan Wake Remastered, vi ricordiamo che il ritorno dell'epopea dark di Sam Lake è previsto per fine anno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.