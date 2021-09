Alan Wake: la grafica della Remastered a confronto con il thriller del 2010

Partendo dalle scene mostrate nel primo trailer di Alan Wake Remastered, la redazione di GameRant ha realizzato un raffronto grafico tra la riedizione current-gen e la versione originaria del thriller di Remedy per fornirci degli spunti di riflessione sull'esperienza che ci attende una volta ritornati a Bright Falls.

Il lavoro svolto dai giornalisti di GR viene rassunto dalle immagini comparative che trovate in calce alla notizia, nelle quali viene mostrato un raffronto diretto tra le scene riprese dal video del PlayStation Showcase e gli analoghi spezzoni ingame tratti dalla versione originaria dell'avventura a tinte oscure lanciata nel 2010 da Remedy Entertainment.

Scorrendo gli scatti in questione si possono notare i numerosi interventi compiuti dagli sviluppatori finlandesi per migliorare il comparto grafico del titolo in ogni suo aspetto, a cominciare ovviamente dall'aumento di risoluzione e dal potenziamento delle texture che mappano le superfici di personaggi, edifici e oggetti dello scenario.

Come sottolineato da Sam Lake con l'annuncio di Alan Wake Remastered, però, l'operazione imbastita da Remedy non andrà a stravolgere l'aspetto e il gameplay del gioco originario, ma si limiterà ad attualizzarne l'esperienza visiva nel suo complesso con interventi volti a "svecchiarne" il motore grafico anche con l'ausilio di nuovi effetti particellari, illuminazione e post-processing. Viene inoltre confermata la presenza delle espansioni The Signal e The Writer, di nuovi commenti audio di Sam Lake e del supporto al feedback aptico del controller DualSense di PS5.



Prima di lasciarvi alle immagini in calce alla notizia, vi ricordiamo che l'uscita di Alan Wake Remastered è prevista per il 5 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.