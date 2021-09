Alan Wake Remastered anche su Nintendo Switch? Il gioco classificato in Brasile

Pur essendo stato annunciato da Remedy Entertainment ed Epic Games soltanto nei formati PC, PlayStation e Xbox, sembra che Alan Wake Remastered possa farsi strada anche su Nintendo Switch, stando ad una recente classificazione avvenuta in Brasile.

Come potete osservare tramite l'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Alan Wake Remastered risulta essere in dirittura d'arrivo, secondo l'ente brasiliano, non solo su PC e console PlayStation e Xbox ma anche sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto. Potrebbe trattarsi di un indizio circa una versione aggiuntiva della remastered, magari prevista per una differente data di lancio, ma non possiamo escludere che sia stato commesso un semplice errore in fase di compilazione dei dati riguardanti il titolo. Al momento non abbiamo altre informazioni utili al riguardo, e converrà attendere che siano Remedy Entertainment ed Epic Games, che funge da publisher di questa rinnovata edizione del thriller, a fornire eventuali delucidazioni.

Alan Wake Remastered sarà pubblicato il 5 ottobre su PC, PS5 (con tanto di supporto al DualSense), Xbox Series X|S, PS4, e Xbox One. Pur essendo prive del supporto al Ray Tracing, le edizioni per console next-gen riserveranno alcune gradite sorprese sul fronte tecnico, tra cui i 4K/60fps, cutscene più curate e ambienti più dettagliati.