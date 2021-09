Alan Wake Remastered non sarà annunciato al PlayStation Showcase?

Nel fine settimana Rakuten Taiwan ha svelato l'esistenza di Alan Wake Remastered con un leak, rivelando anche la data di uscita apparentemente fissata al 5 ottobre nei formati PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

In molti hanno pensato ad un possibile annuncio durante il PlayStation Showcase del 9 settembre e addirittura si è parlato del debutto di Alan Wake Remastered su PlayStation Plus a ottobre. L'insider Direct-Feed Games però è di diverso avviso e rispondendo a Andy Robinson di VGC fa sapere che il gioco Remedy non verrà annunciato al PlayStation Showcase.

Apparentemente il reveal sembra essere previsto per questa settimana stando alle parole dell'insider e analista Daniel Ahmad, l'evento Sony però potrebbe non essere il palcoscenico ideale per la presentazione di Alan Wake Remastered, con ogni probabilità Remedy svelerà la riedizione sui propri canali con un trailer e un post sul sito ufficiale.

Alan Wake Remastered userà il Northlight Engine, il motore proprietario di Remedy, ottimizzato con illuminazione in Ray Tracing e supporto per i 60fps. Al momento lo studio finlandese non ha commentato i rumor riguardo l'esistenza di una remaster di Alan Wake, restiamo in attesa di saperne di più, l'annuncio ufficiale sempre secondo le voci di corridoio dovrebbe arrivare questa settimana.