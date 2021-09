Alan Wake Remastered su PlayStation e Xbox: negozio di Taiwan cita la data d'uscita

I gestori del negozio di Rakuten Taiwan elecano Alan Wake Remastered tra le pagine del proprio store digitale e, nel farlo, citano persino la data in cui dovrebbe essere prevista l'uscita su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S della riedizione attualizzata dell'action adventure di Remedy.

A segnalare la comparsa su Rakuten Taiwan delle schede per i preordini di Alan Wake Remastered è Wario64, l'ormai celebre utente di Twitter che nel giugno di quest'anno riferì dell'avvistamento sul database di Epic Store di Final Fantasy 7 Remake e della stessa versione attualizzata dell'avventura horror ideata da Remedy sotto l'egida del vulcanico Sam Lake.

A voler dar retta alle indiscrezioni del negozio di Taiwan, l'uscita di Alan Wake Remastered dovrebbe avvenire nella giornata di martedì 5 ottobre, su console PlayStation e Xbox di questa e della passata generazione. Inizialmente, il rumor ha coinvolto anche la versione PC ma sulle pagine dello store asiatico non vengono forniti dei riscontri in tal senso.



L'anticipazione di Rakuten Taiwan, come facilmente prevedibile, sta riaccendendo le speranze della community per il ritorno di questa importante proprietà intellettuale, sia attraverso l'operazione nostalgia imbastita da Remedy con il lancio dell'ancora non annunciata rimasterizzazione del primo capitolo che, soprattutto, con lo sviluppo del rumoreggiato Alan Wake 2 insieme ad Epic.