Alan Wake Remastered 'perde' Energizer e Verizon: basta pubblicità indiretta

Osservando il video di Alan Wake Remastered dal PlayStation Showcase, in molti hanno notato un'importante differenza tra la riedizione dell'avventura thrilling di Sam Lake e la sua versione originaria, ovvero l'apparente assenza di contenuti legati a prodotti di marchi noti.

Questo piccolo ma significativo dettaglio non è sfuggito neanche alla redazione di ScreenRant che, nel cogliere al volo l'opportunità offertagli da un'intervista a Remedy Entertainment, ha chiesto lumi alla software house finlandese.

Un rappresentante di Remedy ha così confermato le impressioni avute dagli spettatori del Reveal Trailer di Alan Wake Remastered e sottolineato come tutti gli oggetti di marche note presenti nella versione originaria di Alan Wake siano stati rimossi o modificati nella nuova versione dell'avventura a tinte oscure.

Il taglio alla pubblicità indiretta, ad ogni modo, non avrà alcun impatto sull'esperienza di gioco e sul canovaccio narrativo: tra i tanti oggetti legati al "product placement" che verranno accantonati o sostituiti nella Remastered, citiamo ad esempio le batterie Energizer utilizzare da Alan per ricaricare la sua torcia, oppure la cartellonistica promozionale di Verizon o le auto Lincoln da incrociare saltuariamente per le strade di Bright Falls. Il portavoce di Remedy sottolinea inoltre come i brani e i programmi della TV non subiranno alcun genere di taglio.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Alan Wake Remastered sarà disponibile dal 5 ottobre su PC, PS4, Xbox One e in una versione appositamente ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. A tal proposito, qui trovate un approfondimento su come gira Alan Wake Remastered su PS5 e Xbox Series X.