Alan Wake Remastered, niente Ray Tracing, ma molti update: 4K, 60 fps e non solo!

Anticipato da un'ampia rassegna di rumor e indiscrezioni, dal palco del PlayStation Showcase è infine giunto l'atteso annuncio di Alan Wake Remastered, in arrivo su PC e console.

La versione rimasterizzata del thriller videoludico sarà animata dal medesimo engine del gioco originale, ma potrà beneficiare di una vasta rassegna di migliorie. Sul fronte della risoluzione e del frame rate, in particolare, Alan Wake Remastered proporrà una combinazione tra 4K e 60 fps su console di nuova generazione. . Di seguito, trovate tutti i dettagli sulle performance dell'opera su ciascuna piattaforma di pubblicazione:

PlayStation 4 : 1080p / 1080p / 30fps

: 1080p / 1080p / 30fps PlayStation 4 Pro (Performance Mode) : 1080p / 1080p / 60fps

: 1080p / 1080p / 60fps PlayStation 4 Pro (Quality Mode) : 1296p / 2160p (4K) / 30fps / 4 x MSAA

: 1296p / 2160p (4K) / 30fps / 4 x MSAA Xbox One : 900p / 900p / 30fps

: 900p / 900p / 30fps Xbox One X (Performance Mode) : 1080p / 1080p / 60fps

: 1080p / 1080p / 60fps Xbox One X (Quality Mode) : 1440p / 2160p (4K) / 30fps / 4 x MSAA

: 1440p / 2160p (4K) / 30fps / 4 x MSAA PlayStation 5 : 1440p / 2160p (4K) / 60fps / 4X MSAA

: 1440p / 2160p (4K) / 60fps / 4X MSAA Xbox Series X : 1440p / 2160p (4K) / 60fps / 4 X MSAA

: 1440p / 2160p (4K) / 60fps / 4 X MSAA Xbox Series S : 1080p / 1080p / 60fps

: 1080p / 1080p / 60fps PC: 4K / illimitato

Anche le ambientazioni sono state aggiornate, con texture migliorate e un incremento della mole poligonale. Alan Wake e gli altri protagonisti dell'opera potranno inoltre contare su modelli rifiniti, con nuovi shader per l'incarnato e capigliature ricostruite. Tutte le cut-scene del gioco sono state inoltre completamente rifatte, con animazioni facciali migliorate e supporto al lip sync.



Alan Wake Remastered non supporterà invece il Ray Tracing, né la tecnologia HDR. L'implementazione di queste ultime, afferma Remedy, avrebbe infatti richiesto un lunghissimo periodo di lavoro, che avrebbe sottratto risorse ad aree ritenute più critiche per il ritorno del romanziere. Tuttavia, la software house ha provveduto ad aggiornare il sistema di illuminazione e gli effetti visivi dell'opera.



Ricordiamo che Alan Wake Remastered sarà disponibile su PC (esclusiva Epic Games Store) e console a partire dal prossimo 5 ottobre 2021.