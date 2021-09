Alan Wake Remastered è reale: aperti i preordini su Amazon a 29,99 euro

Uscito nel 2010 per Xbox 360 e successivamente per PC, Remedy Entertainment ha ufficializzato l'arrivo della versione rimasterizzata di Alan Wake per PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e PC. Ora l'annuncio è diventato realtà con l'apertura dei preordini su Amazon di Alan Wake Remastered.

Il gioco al momento è preordinabile al prezzo di 29,99 euro in versione PlayStation 5, Xbox One e Series X, ci attendiamo ovviamente nei prossimi giorni l'apertura dei preordini anche della versione per PlayStation 4. La data di uscita non è ancora stata annunciata, la finestra di lancio dovrebbe essere autunno 2021, attendiamo quindi maggiori dettagli nei prossimi giorni.

Alan Wake Remastered includerà tutti i contenuti originariamente usciti all'epoca, anche le due espansioni, The Signal e The Writer, il tutto rimasterizzato con una risoluzione fino a 4K per PS5 e Xbox Series X.

Di seguito i link ai preordini:

Non abbiamo altri dettagli precisi sul titolo in uscita, solamente una dichiarazione di Remedy che ci informa che "le scene d'intermezzo, il cast di personaggi e i panorami magnifici del nord-ovest Pacifico sono stati migliorati per ottenere un impatto visivo in grado di rendere giustizia alla sua atmosfera inquietante". Restate sintonizzati nelle nostre pagine, nei prossimi giorni arriveranno sicuramente altre notizie relative al gioco in uscita.