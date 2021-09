Alan Wake Remastered è realtà: Sam Lake conferma il ritorno anche su PS5 e Xbox Series X/S

A conferma delle ultime anticipazioni sul reveal imminente di Alan Wake Remastered, il Creative Director di Remedy Entertainment Sam Lake annuncia ufficialmente il ritorno dell'esperienza thrilling su PC e console PlayStation e Xbox, si di questa che della passata generazione.

Nel darne l'annuncio, oltretutto, l'ideatore dell'epopea a tinte oscure di Alan Wake specifica che lo sviluppo del progetto è ormai prossimo al suo completamento e, di conseguenza, non bisognerà attendere ancora a lungo prima di ritornare nella (un tempo) ridente cittadina di Bright Falls.

Allo sviluppo di Alan Wake Remastered ha contribuito attivamente Epic Games, da qui la decisione di lanciare la versione PC del titolo in esclusiva su Epic Games Store. Per quanto concerne le versioni console, come specificato in precedenza la rimasterizzazione di Alan Wake sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S e per la prima volta su piattaforme PlayStation, nella duplice edizione per PS4 e PlayStation 5.

Sotto il profilo squisitamente contenutistico, la Remaster di Alan Wake rimarrà fedele all'esperienza originaria ma proporrà diverse migliorie e ottimizzazioni che passeranno, ovviamente, dal potenziamento dei modelli poligonali e delle texture di nemici, scenari e personaggi, ivi compreso il protagonista. Ci sarà poi spazio per delle scene in cinematica attualizzate e per delle migliorie grafiche da fruire su PC e console nextgen. La commercializzazione di Alan Wake Remastered è prevista per fine anno; di qui a breve, quindi, dovremmo ricevere ulteriori dettagli sul progetto e l'immancabile video di presentazione.