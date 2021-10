Alan Wake Remastered: Sam Lake nuota in un lago ghiacciato per pubblicizzare il titolo

Alan Wake Remastered è ormai vicino al suo debutto sul mercato, fissato per il 5 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. E per promuovere al meglio il ritorno del classico per Xbox 360, Sam Lake ha scelto una tattica piuttosto fuori di testa.

Il creative director di Remedy Entertainment si è infatti tuffato in un lago ghiacciato per poi raccontare ai fan che, in attesa dell'arrivo di Alan Wake Remastered, ha deciso di farsi una nuotata nelle acque di "Cauldron Lake": ovviamente il lago dove si trova non ha questo nome, ma è un chiaro riferimento allo scenario in cui si svolgono le enigmatiche ed inquietanti vicende dello scrittore Alan Wake. Il freddo è così pungente da costringere l'uomo immagine di Remedy ad estrarre un thermos di caffè per riscaldarsi: anche in questo caso si tratta di una diretta citazione ai contenuti del gioco, considerato che i thermos rappresentano un simbolo dell'avventura stessa essendo il principale oggetto collezionabile che i giocatori troveranno durante la loro visita a Cauldron Lake.

Si tratta di un metodo decisamente fuori dall'ordinario, ma anche divertente, per promuovere l'uscita del titolo, che promette diverse migliorie rispetto alla versione originale: a tal proposito ecco un video gameplay in 4K di Alan Wake Remastered che mostra i grandi passi avanti compiuti rispetto all'edizione per Xbox 360. Inoltre, è emersa la lista trofei di Alan Wake Remastered.