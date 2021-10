Alan Wake Remastered per Switch classificato dal PEGI: annuncio imminente?

Alan Wake Remastered è sbarcato soltanto da qualche giorno su PC e console PlayStation e Xbox, tuttavia sembra che Remedy Entertainment sia intenzionata a raccontare le lugubri vicende di Bright Falls anche su Nintendo Switch.

Questo è quanto possiamo evincere da una nuova classificazione del gioco in versione Switch depositata dal PEGI, l'ente che si occupa di valutare i videogiochi per il mercato europeo. Già nelle scorse settimane il titolo è stato classificato in Brasile, e questa parrebbe essere un'ulteriore prova che la casa di sviluppo finlandese abbia la volontà di espandere ulteriormente il bacino d'utenza del gioco.

Remedy, del resto, ha già portato Control Ultimate Edition su Nintendo Switch, riuscendo persino ad implementare il Ray Tracing a 30fps. L'action game paranormale fa massiccio utilizzo di una fisica avanzata e di una notevole distruttibilità ambientale, ed è per questo che la tecnologia Cloud si è resa necessaria per effettuare il porting con successo. Nel caso di Alan Wake Remastered l'operazione potrebbe essere più tradizionale, dal momento che parliamo di un titolo appartenenete a due generazioni videoludiche fa, seppur rinnovato graficamente per le piattaforme moderne.

Rimanendo in attesa di eventuali aggiornamenti, vi rimandiamo alla nostra guida di Alan Wake Remastered per riuscire a sopravvivere in quel di Bright Falls.