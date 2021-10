Alan Wake Remastered: un nuovo trailer di lancio per celebrare l'uscita del gioco

Nella giornata che segna l'esordio di Alan Wake Remastered su PC e console, il team di Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo elettrizzante trailer per celebrare il ritorno dello storico gioco.

Il nuovo trailer cinematografico condiviso dallo studio finlandese mette in mostra i punti di forza di questa nuova edizione rimasterizzata, accompagnando le immagini con alcune citazioni tratte dai principali portali di informazione videoludica internazionali che ne esaltano le migliori caratteristiche. Alan Wake Remastered offre infatti ai nuovi e vecchi giocatori una grafica migliorata, con texture in alta definizione, modelli riprogettati, sistema di illuminazione ed effettistica in grado di sfruttare la potenza dei moderni hardware, nonché una risoluzione fino a 4K e framerate a 60 fps. La versione PC mette in campo ulteriori funzionalità e settaggi dedicati tra cui spicca il pieno supporto al DLSS di NVIDIA e ai monitor ultrawide.

Solo qualche giorno fa il creative director di Remedy Entertainment ha scelto di pubblicizzare il gioco con un'iniziativa singolare: Sam Lake si è cimentato con le temperature estreme di un lago ghiacciato in una particolare nuotata. Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che su Everyeye potete trovare la nostra guida su come sopravvivere in Alan Wake Remastered.