Alan Wake Remastered: trailer di lancio e data di uscita dal palco di PlayStation Showcase

In occasione dell'attesissimo PlayStation Showcase, Remedy ha mostrato il trailer di lancio di Alan Wake Remastered cogliendo l'occasione per annunciare la data d'uscita ufficiale fissata per il prossimo ottobre.

Annunciato pochi giorni fa dal Creative Director di Remedy Entertainment Sam Lake, la versione rimasterizzata dello storico Alan Wake approfitta del prestigioso palco offerto da Sony per presentarsi al grande pubblico. La cittadina di Bright Falls tornerà protagonista delle avventure del celebre scrittore in una veste tutta nuova: Alan Wake Remastered offrirà infatti una grafica migliorata, con modelli dei personaggi più definiti, ambienti dettagliati e una risoluzione in 4K.

Allo sviluppo di Alan Wake Remastered ha contribuito Epic Games che potrà godere dell'esclusiva PC sul proprio store. Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Alan Wake Remastered uscirà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e per la prima volta su PlayStation 4 e PlayStation 5. La data di lancio è fissata per il prossimo 5 ottobre.