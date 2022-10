Alan Wake Remastered è uscito a sorpresa su Nintendo Switch, ma non se la cava molto bene

Zitta zitta, senza anticipare nulla a nessuno, il 20 ottobre Remedy ha pubblicato Alan Wake Remastered su Nintendo Switch, giusto in tempo per Halloween. L'avventura rimasterizzata dello scrittore maledetto è proposta sull'eShop in offerta lancio a 23,99 euro (invece di 29,99 euro), ma a giudicare dalla prime impressioni non è tutto oro quel che luccica.

Lanciato originariamente nel 2010 su Xbox 360 e poi approdato in versione Remastered nell'ottobre dello scorso anno su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, Alan Wake è finalmente disponibile anche su Nintendo Switch con le due espansioni The Signal e The Writer incluse nel pacchetto.

Stando alla video analisi di GameXPlain, in ogni caso, sembra che la nuova versione di Alan Wake Remastered non se la cavi molto bene. Un downgrade tecnico era prevedibile, dal momento che l'ibrida di Nintendo è sicuramente la console meno performante del lotto, tuttavia la situazione sembra anche più grave del previsto a causa di un framerate altamente instabile, texture sfocate e modelli dei personaggi poco dettagliati. In alcuni frangenti, a detta di GameXplain, la nuova versione Switch risulta inferiore anche a quella uscita su Xbox 360 agli inizi degli anni '10. Giudicate voi stessi guardando il filmato in apertura di notizia.