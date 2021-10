Alan Wake Remastered ha venduto più su PS5 e PS4 rispetto a Xbox in Gran Bretagna

Come abbiamo visto, FIFA 22 resta al comando della classifica UK e il podio si completa con Far Cry 6 e Metroid Dread, c'è però un titolo che ha registrato buone performance fuori dalla Top 30: Alan Wake Remastered.

Il gioco ha debuttato al quinto posto della classifica britannica, da sottolineare come la maggior parte delle copie fisiche (GFK Chart-Track non tiene conto dei download digitali) sia stata venduta su PlayStation 5 (63%) a seguire PS4 (21%) e solo in ultima posizione console Xbox con il 17% del totale.

Un fenomeno facilmente spiegabile, del resto per la platea Sony Alan Wake è un prodotto del tutto nuovo dal momento che il gioco Remedy non è mai uscito su PS3 o PS4, restando confinato a PC e Xbox sin dal lancio avvenuto nel 2010. Dopo il successo di Control il pubblico ha iniziato a dedicare maggiori attenzioni a questo classico e il debutto sulle console Sony è stato accolto positivamente per quanto riguarda le vendite, come previsto da molti analisti.

Per chi possiede Xbox Series X ed ha posseduto anche le precedenti console Microsoft, Alan Wake Remastered non è un gioco nuovo e per questo probabilmente le vendite retail sono state inferiori rispetto alle controparti per PlayStation.