Alan Wake Remastered: video confronto tra la versione Xbox Series X e l'originale

Alan Wake Remastered si avvicina a grandi passi verso il suo debutto fissato per il 5 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Il titolo farà il suo ritorno a 11 anni dall'esordio della versione originale per Xbox 360, e il lavoro di rimasterizzazione è andato oltre il semplice supporto al 4K e i 60fps.

Se già in precedenza era stato possibile vedere tutti i perfezionamenti apportati tramite le immagini comparative diffuse da Remedy, adesso un video mette a confronto l'edizione per Xbox Series X con quella X360 del 2010, mostrando anche in movimento le migliorie della nuova edizione. La Remastered offrirà modelli poligonali dei personaggi aggiornati, con volti più espressivi e dettagliati, e anche le cutscenes godranno di animazioni facciali e lip-sync potenziati. Passi avanti anche per tutte le textures in generale grazie anche all'anti-aliasing, mentre gli effetti legati ad ombre e vento risultano ora più credibili. E sebbene Alan Wake Remastered non avrà il ray tracing, anche la resa dell'illuminazione appare più curata rispetto al titolo originale.

Remedy ha concentrato i suoi sforzi anche sulla resa dell'ambiente circostante, rendendo più realistiche le foreste e la vegetazione che circonda la cittadina di Bright Falls, aggiungendo più particolari visivi quali foglie che cadono, muschio e felci; gli alberi inoltre reagiscono in maniera più credibile all'azione del vento grazie ad animazioni nuove di zecca. Infine, un'altra parte del team di sviluppo si è dedicata alla creazione di ulteriori dettagli per edifici e veicoli, in modo così da dare vita a un mondo di gioco fedele al passato ma senza dimenticare i progressi tecnologici compiuti nel corso del tempo.

Sebbene finora mai annunciato, Alan Wake Remastered è stato avvistato anche su Nintendo Switch, classificato da una rating board australiana. Che anche gli utenti della console Nintendo possano godersi in futuro le migliorie messe in atto da Remedy?