Alan Wake Remastered: un video gameplay in 4K mostra il notevole salto da Xbox 360

Ad una settimana dal lancio di Alan Wake Remastered, fissato per il ottobre, ci viene offerto un assaggio dei lavori di ammodernamento operati da Remedy, che hanno riportato a nuova vita l'oscura e angosciante epopea dello scrittore maledetto.

Il filmato di gameplay condiviso attraverso i canali di IGN ci mostra Alan Wake Remastered alla risoluzione 4k e a 60fps, target tecnico alla portata di PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Lungo i sette minuti del video possiamo assistere ad una scena tratta dalle fasi iniziali dell'avventura: separatosi dalla moglie Alice, Alan si risveglia a seguito di un incidente in auto di cui non ha memoria. Da quanto è possibile osservare l'HUD e il sistema di shooting/combattimento sono rimasti invariati, a differenza della modellazione delle ambientazioni e del protagonista. Coloro che hanno già avuto modo di giocare alla versione PC di Alan Wake, probabilmente, non noteranno differenze abissali, ma il salto dall'edizione Xbox 360 è notevole.

Prima di lasciarvi ai sette minuti di gameplay, vi ricordiamo che Alan Wake Remastered verrà lanciato il 5 ottobre su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Remedy ha già avvertito che al lancio bisognerà scaricare una day-one patch per Alan Wake Remastered.