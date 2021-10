Alan Wake Remastered vs originale, il video confronto: Day One problematico su Xbox One

Tra le molte novità di Alan Wake Remastered, spicca ovviamente l'upgrade apportato al comparto tecnico dell'avventura del romanziere di casa Remedy: quanto è cambiato il classico horror?

In occasione del Day One, il sempre rapido El Analista de Bits propone un primo video confronto tra la versione rimasterizzata e l'originale. Il paragone coinvolge per il momento i soli hardware verecrociati, con l'Alan Wake per Xbox 360 messo a confronto con Alan Wake Remastered su Xbox One, Xbox One X e Xbox Series X|S.

Su tutti gli hardware di casa Microsoft, il peso di Alan Wake Remastered è pari a 38,65GB, mentre l'HDR non è supportato su nessuna versione. Di seguito, vi riportiamo inoltre i dati relativi alle performance del gioco rilevati dal content creator su console di nuova e passata generazione:

Xbox One : risoluzione a 900p con frame rate a 30fps;

: risoluzione a 900p con frame rate a 30fps; Xbox One X : risoluzione a 1440p con frame rate a 30fps;

: risoluzione a 1440p con frame rate a 30fps; Xbox Series S : risoluzione a 1080p con frame rate a 60fps;

: risoluzione a 1080p con frame rate a 60fps; Xbox Series X: risoluzione a 1440p con frame rate a 60fps;

L'analisi di El Analista de Bits non è troppo generosa nei confronti dell'operazione di rimasterizzazione, con diverse critiche indirizzate sia all'aggiunta di asset, giudicata insufficiente, sia in merito ai cambiamenti apportati sul fronte delle texture e dei modelli.Sul fronte delle performance, pare inoltre che la. Il content creator riferisce infatti di texture a risoluzione inferiore, ma anche di problemi di frame rate durante le cutscene, con conseguente audio fuori sync durante le sequenze, e lentezza nel caricamento delle texture. Si segnalano inoltre. Alan Wake Remastered ha invece ampliato la profondità della visuale su tutte le versioni.