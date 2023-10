Alan Wake: Remedy ha 'alzato di nuovo l'asticella' secondo Digital Foundry

Dopo una lunga attesa Alan Wake II è finalmente disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, dimostrando grandi qualità non solo ludiche e narrative, ma anche in ambito tecnico. E a tal proposito non può mancare la consueta, approfondita video-analisi svolta dai ragazzi di Digital Foundry.

La nota testata tech è rimasta particolarmente colpita in positivo dall'ultima fatica targata Remedy Entertainment, sottolineando come lo studio finlandese abbia "nuovamente alzato l'asticella" con il nuovo Alan Wake. Per ora Digital Foundry si è soffermata nello specifico sulle versioni PlayStation 5 e PC di Alan Wake II, ma più avanti non mancherà l'analisi delle versioni Xbox Series X e Xbox Series S. In ogni caso già adesso i commenti sono molto entusiasmanti.

Anzitutto in termini di modalità grafiche le versioni PS5 e PC appaiono molto simili tra loro, sebbene su PC sia disponibile l'opzione per il Ray Tracing. Per quanto riguarda la modalità Qualità il titolo Remedy usa FSR2 e raggiunge i 1270p andando in upscale a 4K. I 30fps appaiono inoltre piuttosto stabili, sebbene si registrino sporadici cali in determinate occasioni.

Per quanto riguarda la modalità Performance, anch'essa dotata di FSR2, il survival horror su console parte da 872p per arrivare fino a 1440p, mentre il framerate raggiunge i 60fps generalmente stabili negli ambienti al chiuso e con qualche calo negli scenari all'aperto. Tra le due modalità, inoltre, la densità della vegetazione appare più marcata giocando in Qualità.

In generale, comunque, Digital Foundry è rimasta molto soddisfatta dalla tenuta tecnica di Alan Wake 2, evidenziando inoltre l'eccellente resa della vegetazione, dei materiali e degli effetti d'illuminazione precalcolati attraverso un sistema global illumination che utilizza SSAO, oltre alla presenza davvero minima di problemi grafici o fenomeni di pop-up.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi infine la nostra recensione di Alan Wake 2, dove spieghiamo perché si tratta di uno dei migliori giochi dell'anno.