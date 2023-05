Alan Wake 2 terrorizza il PlayStation Showcase: trailer e data di uscita!

Tra una sorpresa e l'altra, il palco del PlayStation Showcase non si risparmia e porta all'attenzione del pubblico anche un nuovo e inquietante trailer di Alan Wake II.

Il viaggio da incubo dello scrittore di casa Remedy Entertainment si è infatti mostrato in un gameplay trailer particolarmente intrigante, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Tra creature dai tratti sovrannaturali e agenti parte della statunitense FBI, Alan Wake II promette di regalare agli appassionati un thriller in grado di turbare parecchie notti di sonno.

A coronamento della presentazione del trailer, giunge a sorpresa anche il reveal della data di lancio del gioco, che diverrà disponibile sul mercato videoludico a partire dal prossimo 17 ottobre 2023. Come già annunciato da Remedy Entertainment, Alan Wake II troverà asilo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con Epic Games a rivestire il ruolo di publisher.

Nel corso del PlayStation Showcase hanno trovato spazio anche l'annuncio di Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 e il primo trailer di Ghostunner 2.