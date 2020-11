Alanah Pearce entra in Sony Santa Monica, lavorerà a God of War 2?

La giornalista e YouTuber Alanah Pearce (che abbiamo più volte citato anche su queste pagine) ha ora un nuovo lavoro: Alanah entrata a far parte di Sony Santa Monica, il team capitanato da Cory Barlog e autore di God of War.

La Pearce è stata assuta come scrittrice e sceneggiatrice e il suo profilo Twitter riporta semplicemente la dicitura "Video Game Writer @ Sony Santa Monica", il suo lavoro consisterà nello scrivere le trame e le sceneggiature per le storie dei prossimi progetti della compagnia californiana.

Non è del tutto chiaro se Alanah lavorerà anche su God of War II per PlayStation 5, la nuova avventura di Kratos è prevista per il 2021 e dunque i lavori su trama e sceneggiatura potrebbero essere già completati da tempo. Sony Santa Monica sembra avere numerosi altri progetti in cantiere (non necessariamente legati a God of War), ancora non sappiamo però quali siano esattamente i piani della compagnia per il futuro.

God of War II è una delle esclusive Sony più attese per PlayStation 5 insieme a Ratchet & Clank Rift Apart, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West e andrà ad arricchire la lineup PS5 per il 2021, salvo ritardi.